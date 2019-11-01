Японский гигант взялся за Азербайджан

Крупная японская компания HIS , занимающаяся различными видами бизнеса, намерена экспортировать в Азербайджан местные товары и отводит Баку роль регионального хаба, откуда японская продукция будет распространяться в близлежащие страны, сообщает haqqin.az со ссылкой на The Sankei News.

Об этом заявил основатель и президент HIS Хидео Савада, отметивший, что Азербайджан расположен на стыке Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. «Благодаря этому в будущем станет возможным распространение японских продуктов в большем количестве государств, что пойдет только на пользу нашей стране», - подчеркнул глава компании в ходе пресс-конференции в Токио.

HIS подписала соглашение о стратегическом партнерстве с префектурой Миэ, расположенной на острове Хонсю. В первую очередь, HIS примет активное участие в продвижении и сбыте сельскохозяйственных товаров, производимых в Миэ, используя партнерские отношения с Азербайджаном. Для начала в бакинские магазины поступят различные виды чая, в частности, порошковый зеленый чай Маття, зеленый шоколад, а также апельсины и мандарины.

Помимо этого, сообщается, что у HIS налажены связи с некоторыми отелями и ресторанами в Азербайджане, в которых японская продукция также будет распространяться.