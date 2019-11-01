Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом заявил Евгений Киселев в программе "Кисельные берега" на YouTube.

Во время разговора с журналистом Сергеем Лойко речь зашла о Бабченко. Тот назвал его "великим украинским блогером", на что Киселев ответил, что он уже не украинский.

"Ты не знаешь? Он уехал из Украины", — добавил журналист.

Позднее в комментариях появилось уточнение от имени канала.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", — говорится в сообщении.