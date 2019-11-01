Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 12:44

Накануне и во время круглых дат исторических событий обычно обостряется интерес общества к их трагическим страницам. В Страсбурге, в Европарламенте в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны состоялось голосование по резолюции о значении Европейской памяти для будущего Европы. Название несколько расплывчатое, но если вчитаться в пункты, то многое проясняется. Особенно понятна заинтересованность стран Балтии и Польши в ее приянтии. Сам текст документа предваряется ссылками на 16 международных резолюций и правовых оснований.

В тексте напоминается о том, что в разные годы Европарламентом и парламентами многих стран принимались документы с осуждением пакта Молотова-Риббентропа, а также тоталитарных идеологий и режимов, совершивших множество преступлений против человечества. Краткими фразами, точными формулировками резолюция описывает все последствия печально известного пакта — нападение сначала Германии, а двумя неделями позже Советского Союза на Польшу, начавших трагедию польского народа, нападение сталинского режима в декабре 1939 года на Финляндию, в 1940 году захват им же части территории Румынии, которая никогда не была возвращена, потеря в результате аннексии трех независимых Балтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии. В результате разгрома нацизма состоялся Нюрнбергский процесс, где гитлеровский режим был осужден, преступники понесли наказание, в то же время преступления сталинизма и других тоталитарных режимов еще требуют информирования о них, моральной и юридического расследования.

В резолюции напоминается, что нацистская и коммунистическая идеология и символика законодательно запрещены в некоторых странах-членах ЕС. Оба режима развязали Вторую мировую войну, в результате которой мир понес невиданное количество жертв, в том числе стал возможен Холокост, а также многочисленные массовые убийства и депортации целых народов. Что касается Латвии, то здесь компартия была запрещена сразу же после провалившегося в августе 1991 года путча. Принят закон, согласно которому запрещено носить флаги СССР, публично демонстрировать герб, сочетание изображений серпа и молот, символы нацистской Германии. Евродепутаты в документе отметили, что несмотря на осуждение пакта Молотова- Риббентропа, которое состоялось еще в 1989 году съездом народных депутатов СССР, власти современной России отказываются брать на себя ответственность за эти договоренности и их последствия. Более того, в августе текущего года с их стороны было заявлено и популяризуется идея того, что истинные виновники начала Второй мировой войны — Польша, страны Балтии и западные государства. На постоветском пространстве мало где говорят о том, что раздел Европы на сферы влияния не завершился с окончанием самой страшной в истории человечества войны. К сожалению, на послевоенных конференциях главами государств-союзников последствия пакта Молотова-Риббентропа не были ликвидированы — Латвия, Литва, Эстония, часть Румынии остались частью советской империи. Возник так называемый «железный занавес», который разделил континент на долгие почти 50 лет. Резолюция призывает все страны ЕС осудить идеология нацизма и сталинизма, их преступления и акты агрессии. Важным шагом в воспитании новых поколений, считают евродепутаты, стало бы включение в школьную программу предмет изучения истории тоталитаризма и анализ его последствий.

В документе высказывается серьезная озабоченность ростом в Европе проявлений фашизма, расизма, ксенофобии, особо отмечается и выражается озабоченность фактами тайного сотрудничества лидеров партий, правоохранительных учреждений с радикальными расистскими, ксенофобскими движениями. Немало слов посвящено в документе России. Подчеркивается, что нынешние ее власти искажают исторические факты, глорифицируют сталинизм, пытаются принизить тяжесть преступлений этого тоталитарного режима, а также развернули информационную войну против демократической Европы, пытаясь ее расколоть. Есть пункт, касающийся многочисленных сохранившихся памятников и мемориалов эпохи тоталитаризма, которые находятся в нескольких странах ЕС, и прославляют тоталитаризм, искажая историю Второй мировой войны и ее последствия. Тут надо сказать, что в Латвии недалеко от центра Риги стоит воздвигнутый в середине 80-х годов прошлого века мемориал, известный под своим первоначальным названием «Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Это место чисто символическое, здесь нет и никогда не было никаких захоронений времен Второй мировой. Более того, именно здесь после войны были повешены несколько нацистских преступников, организовывавших расстрелы узников Рижского гетто. Ежегодно 9 мая (в Латвии этот день официально не является праздничным днем) много лет подряд сюда стекаются тысячи людей, чтобы возложить цветы. Считающаяся прорусской, партия «Согласие» давно «оседлала» тему, затрагивающую сознание сотен тысяч русскоязычных жителей Латвии, организуя в течение всего этого дня концерты, в основном, с артистами и музыкантами из России. Несомненно, таким образом «согласисты» привлекали на свою сторону много сторонников, которые на выборах отдавали свои голоса именно им. Новоиспеченный евродепутат, еще недавно бывший мэром Риги Нил Ушаков дал на днях интервью по поводу своего голосования за принятие упомянутой еврорезолюции, в котором категорически отмежевался от того, что в резолюции есть пункт, касающийся рижского памятника освободителям.

Мягко говоря, он слукавил, что очевидно, если внимательно прочесть этот документ. Ему очень не хочется выглядеть в глазах своих недавних сторонников предателем. Кстати, после его «бегства»в Страсбург, многие сразу отвернулись от недавнего кумира. К тому же, под занавес мэрства Н.Ушакова против него начато расследование в злоупотреблении служебным положением, возможных коррупционных связях. Он много раз заявлял, что останется на посту градоначальника, но потом вдруг внезапно заявил о своем желании баллотироваться в евродепутаты. Его избрали, как и соратника, экс-вице-мэра Риги А.Америкса, в деятельности которого антикоррупционное бюро увидело тоже некий нечистый след. Оба бывших чиновника пока спокойно чувствуют себя — если что, их выдачу соответствующим органам Латвии должен одобрить Европарламент. Что касается памятника, в латвийском парламенте давно дискутируют о том, чтобы снести его или переназвать, рядом сделать поясняющие истинный смысл «освобождения» Латвии и Риги Красной армии — долгие 50 лет под пятой тоталитаризма.