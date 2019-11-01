Деньги для азербайджанского кино. Расим Балаев: «Забудьте славное прошлое…»

Объем финансовых средств, которые предполагается выделить в 2020 году из государственного бюджета на развитие киноискусства в Азербайджане, увеличивается в пять раз. Это отмечено в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.

Как часть расходов, выделенных на другие учреждения и меры в сфере культуры, искусства, информации, физкультуры, молодежной политики, на расходы, связанные с развитием кино в Азербайджане, выделяется 7,5 миллиона манатов. По сравнению с 2019 годом эта сумма больше в пять раз, или на шесть миллионов манатов.

Как ни странно, такое, казалось бы, замечательное решение разделило сотрудников местной «фабрики грез» на оптимистов и пессимистов.