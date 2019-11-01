Деньги для азербайджанского кино. Расим Балаев: «Забудьте славное прошлое…»
Объем финансовых средств, которые предполагается выделить в 2020 году из государственного бюджета на развитие киноискусства в Азербайджане, увеличивается в пять раз. Это отмечено в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.
Как часть расходов, выделенных на другие учреждения и меры в сфере культуры, искусства, информации, физкультуры, молодежной политики, на расходы, связанные с развитием кино в Азербайджане, выделяется 7,5 миллиона манатов. По сравнению с 2019 годом эта сумма больше в пять раз, или на шесть миллионов манатов.
Как ни странно, такое, казалось бы, замечательное решение разделило сотрудников местной «фабрики грез» на оптимистов и пессимистов.
Оптимистично настроенный корифей национального кино Эльдар Кулиев считает, что рост финансирования приведет к качественным изменениям в производстве национального кино. «Кино - это фабрика и, как любое производство, требует инвестиций. Нашему кино прежде всего необходимо подготовить хороших мастеров. В свое время мы снимали прекрасные детские фильмы. А сейчас нет детских фильмов - те, кто создавал фильмы для детей и юношества, ушли из сферы кино в другую профессию. Так что нам нужно подготовить профессионалов кино. Так же важно и техническое обеспечение кинопроизводства. Финансирование позволит использовать новую современную аппаратуру для киносъемок. Новая техника даст возможности внедрить новые формы, качественное изображение. Подготовка актеров идет в театрах страны. Каждый фильм - это школа мастерства. Уверен, что у нас еще зажгутся молодые звезды кино», - с оптимизмом смотрит в будущее маститый режиссер.
Тем не менее Э.Кулиев отмечает, что пока, к сожалению, кассовые сборы дают дешевые фильмы, которые были сняты за очень короткий период. И качество таких фильмов оставляет желать лучшего. «Но постепенно, по мере роста финансирования, появится возможность снимать хорошее кино», - уверен он.
В отличие от Э.Кулиева известный актер отечественного кино Расим Балаев настроен довольно пессимистично. Он считает, что никакое финансирование не поможет привести в надлежащее состояние азербайджанское кино.
«Нам надо забыть про прошлое нашего кино и думать о будущем. Для того, чтобы азербайджанские фильмы были востребованы и достойны выхода в мир, надо менять всю систему производства фильмов - от сценария, проката до кадров технического обслуживания и многих других факторов, где деньги играют совершенно не главную роль…», - без особой надежды советует азербайджанский киноартист.