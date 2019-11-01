Повысили акцизы на пиво: крупнейшая компания на грани закрытия

«Откровенно говоря, данная инициатива ставит под угрозу не только прибыльность нашей компании, но даже возможность продолжения функционирования на рынке. Мы очень надеемся, что подход к повышению акцизов будет пересмотрен со стороны правительства, и повышение на пивную категорию будет значительно ниже, чем на крепкий алкоголь», - заявил Мальцев в интервью пресс-службе компании.

Повышение акцизного налога на внутреннее производство пива на 150% ставит под угрозу прибыльность компании Carlsberg Azerbaijan и может привести к ее закрытию в Азербайджане, считает генеральный директор компании Вячеслав Мальцев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он также отметил, что одноразовое повышение акциза на пиво с 0,2 манатов до 0,5 манатов (150%) приведет к тому, что производители пива, будучи не в силах взять на себя резко возросшие расходы, повысят цены на продукцию.

«Соответственно, пиво, как категория, станет достаточно дорогой и недоступной для потребителя со средним уровнем дохода. С другой стороны, практика стран Западной и Восточной Европы показывает, что повышение акциза, как правило, ведет к расцвету теневого рынка в стране. Это может нанести тяжелый удар по шагам в направлении обеления, которые государство успешно предпринимало в течение последних лет»,- сказал он.

По его словам, расцвет теневого рынка отрицательно скажется и на здоровье населения. Мальцев отмечает, что с одной стороны теневой рынок не только уклоняется от налогов, но и часто производит продукцию, качество которой не соответствует даже минимальным требованиям, а значит, опасно для здоровья потребителей.

«С другой стороны, доступность крепкого и дороговизна слабого алкоголя, в долгосрочной перспективе ведет к алкоголизации населения», - сказал он.

Он также отметил, что в результате пиво станет нишевым продуктом, и это приведет к коллапсу целой пивной категории в Азербайджане.

По его мнению, оптимальным и эффективным с точки зрения регулирования подакцизного сектора можно считать среднее соотношение по Европе, равное 1:3 между слабым и крепким алкоголем (расчет по содержанию чистого спирта в напитках).

«К сожалению, на данный момент данное соотношение в Азербайджане составляет лишь 1:1,25, что вдвое меньше оптимального подхода. В случае принятия указанных выше изменений в Налоговый Кодекс, ситуация с соотношением только усугубится, составив 1:0,8, что негативно отразится на структуре потребления алкогольных напитков в стране»,- сказал Мальцев.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана планирует с 1 января 2020 года повысить ставки акцизного налога на производимую в стране алкогольную и табачную продукцию, энергетические напитки. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.