Скандальный экс-депутат Рафаэль Джабраилов выставил на продажу свою недвижимость.

Как сообщает телеканал Real TV, в частности, бывший депутат решил продать свою виллу за 1,5 миллиона манатов. Таким образом, он надеется рассчитаться со своими долгами.

Напомним, на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. После громкого скандала Рафаэль Джабраилов решил сдать свой депутатский мандат.