Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 13:44

Узбекистан вплотную подступил к вопросу вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По замыслу Москвы, не скрывающей желания видеть Узбекистан в ЕАЭС, это государство должно стать своеобразной заменой Украине, которая в российских геополитических кругах рассматривалась в свое время наравне с Россией в качестве локомотива в евразийском интеграционном сообществе. Такую ключевую роль в 60-е годы прошлого столетия в Европе сыграли Франция и Германия. Однако Киев евразийской интеграции предпочел европейскую. Вступление Узбекистана в ЕАЭС – это и в определенном смысле компенсация, и «бальзам на рану», и, несомненно, сильный имиджевый плюс для организации.

Узбекистан самая крупная страна в Центральной Азии, сохранившая за годы независимости промышленный потенциал и взявшая курс на проведение экономических реформ и развитие бизнеса, представляет вдобавок к сказанному еще и значительный интерес для поддержания ЕАЭС. Членство Узбекистана моментально расширит потребительский рынок организации примерно до 240 млн человек, а через 10-15 лет – еще на 15-20 млн. Именно такой рост населения в Узбекистане прогнозируют организации, специализирующиеся на вопросах демографии. Сегодня Узбекистан стоит перед дилеммой – вступать в ЕАЭС или продолжать сотрудничество на уровне двусторонних связей. Новость о том, что Ташкент рассматривает возможность вступления в ЕАЭС, для жителей страны стала шоком. Тем более, об этом сообщили не власти, а спикер Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Ташкент в октябре. Именно она объявила о готовности Узбекистана вступить в ЕАЭС, как уже решенном вопросе. У большинства политиков, экспертов и просто активных граждан такое заявление вызвало недоумение, поскольку Узбекистан, начиная с 2000-х годов, придерживается политики равноудаленности от мировых центров силы – США, России и Китая, дистанцируясь от участия в интеграционных объединениях. Особенно тех, которые инициированы внерегиональными игроками. Это касается как ЕАЭС, так и ОДКБ и даже зоны свободной торговли ШОС, где будет главенствовать Китай. Вступление Узбекистана в ЕАЭС на практике будет означать отказ от прежних принципов.

До Валентины Матвиенко о вступлении в ЕАЭС говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Но далеко не так утвердительно, как спикер Совета Федерации РФ. В июне нынешнего года узбекский лидер заявил, что вопрос о присоединении к ЕАЭС прорабатывается. Тогда он подчеркнул, что при принятии решения нужно тщательно проанализировать все вызовы, в том числе и то, что узбекские предприятия не адаптированы к требованиям союза. Сейчас власти Узбекистана в желании успокоить своих граждан, обещают организовать всенародное обсуждение. Создана экспертная группа, которая по итогам исследования представит доклад о плюсах и минусах от вступления республики в ЕАЭС. Уже проводятся конференции и дискуссии в сети. Один из узбекских ресурсов даже предложил поучаствовать в условном голосовании за и против вступления в ЕАЭС. Мнения опрошенных разделились, и пока не в пользу членства страны в организации. Основная причина, отпугивающая Ташкент, – между членами ЕАЭС нет согласия. Напомним, в региональное объединение входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. По замыслу казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, который выступил с идеей экономической интеграции, в объединении не должно быть «старшего брата» и доминантной политики. Однако, как сегодня заявляют некоторые участники ЕАЭС, Россия неоднократно принимала односторонние решения, касающиеся, в частности, компетенции Таможенного союза: повышала или понижала пошлины, вводила запреты на импорт, параллельно обвиняя членов ЕАЭС в поставках российский санкционной продукции.

Президент Белруси Александр Лукашенко неоднократно обвинял Москву в «подстраивании Союз под себя, а все остальные страны должны были согласиться с Россией». «Но ведь союз формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных. Потому что это для нас важно», - отметил Лукашенко. По его словам, именно от России исходят различные деструктивные меры ограничений, например, в отношении белорусских продуктов. Есть претензии и со стороны Казахстана. Если прежде недовольство высказывали казахстанские предприниматели, то на последнем заседании ЕАЭС на уровне премьер-министров, которое состоялось в конце октября, о неравных условиях игры для участников объединения заговорил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. В частности, он потребовал решить вопрос по автоматическому взаимному признанию регистрационных удостоверений лекарств. По его словам, цены на отдельные лекарственные препараты разнятся в странах Союза в два-три раза. У Казахстана есть проблемы также с экспортом своей продукции на рынки ЕАЭС. Между тем Казахстан сам неоднократно использовал экономические рычаги в решении политических вопросов с Киргизией. В частности, перекрывал границу и не пропускал киргизскую продукцию на свой рынок и рынки ЕАЭС. Узбекистан же довольно успешно сотрудничает с Россией и другими странами ЕАЭС в двустороннем формате. В республике открыто более 1000 российских предприятий. Налажен экспорт узбекской продукции в Россию. И вряд ли он существенно возрастет, если республика присоединится к союзу. В рамках СНГ создана Зона свободной торговли, которая уже создает необходимую правовую базу для развития торговли и без вступления в ЕАЭС. Тем более, что Ташкент уже давно подал заявку на присоединение к Зоне свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС. Однако Москва запрос Узбекистана до сих пор не удовлетворила, возможно, надеясь или даже настаивая на вступлении этого государства в организацию. Если о плюсах, которые несут в себе вступление Узбекистана в ЕАЭС, некоторые специалисты в целом говорят неопределенно со скептическими интонациями, то об угрозе узбекскому автопрому – вполне уверенно. Эта отрасль может серьезно проиграть. Узбекистан сегодня выпускает всего 200 тысяч автомобилей в год, а Россия более 2 млн автомобилей в год. Легко представить, кто выиграет от фактического объединения рынков, при том, что узбекские производители не очень готовы к серьезной конкуренции.