Эстонцы, как известно, среди лидеров по инновациям в области IT, не только среди стран Балтии, - технологические новинки «горячих эстонских парней» заметны на мировом рынке. Эстония первая объявила себя э-страной, где можно получить электронный паспорт. Но это лишь часть бизнес-векторов ее предпринимателей. На рынки пассажирских перевозок Балтии примерно год назад вошла компания такси Bolt, которую основали эстонцы.

Она сразу заняла свое место в нише сравнительно дешевых перевозок. Благодаря приложению в мобильном телефоне, заказчик может отслеживать местоположение движущегося транспортного средства, экономить деньги — поездка стоит дешевле, чем у многих конкурентов.

Но амбициозные эстонцы не ограничились относительно скромным объемом работы в Балтии. С июня нынешнего год Bolt вышел на дороги Лондона, пишет газета Postimees.

Поначалу все выглядело вполне прилично для автоводителей такси, их устраивала и оплата, и оперирование алгоритмами тарифов на перевозки. Но, как сказал руководитель профсоюза Джеймс Фаррар, «медовый месяц в отношениях оказался коротким, потому что Bolt поступает с водителями так же жестоко, как Uber».

Союз частных такси наконец решил выйти на демонстрацию протеста к офису Bolt в Лондоне с несколькими требованиями.

Первое - таксисты хотят повышения оплаты за каждую милю с нынешних 1,25 фунта стерлингов до 2-х.

Следующее требование — прекратить увольнения водителей без оснований на то.

Бывший водитель Мохаммед Онупом Рахман подтверждает слова главы профсоюза: его «деактивировали», то есть уволили просто без претензий и каких-либо доказательств.

Профсоюз также настаивает на том, чтобы хозяева эстонской компании соблюдали Трудовой закон Соединенного Королевства — платили не только минимальную зарплату, но и отпускные.

И еще водители требуют, чтобы компания прекратила манипулировать алгоритмами приложения Bolt. По мнению таксистов, приложение показывает водителю цену поездки дороже реальной. Заниженную стоимость поездки шофер видит только, когда доставляет клиента по адресу.

Надо сказать, что разница в цене, заявленной в приложении для клиента компании Bolt – это случай не только лондонский. Клиенты, пользующиеся услугами этой компании в Эстонии не раз сталкивались с тем же самым.

Только жаловались не водители, а пассажиры, когда водитель отказывался ехать по цене, что указана была для клиента в приложении на телефоне. Компания работает более чем в 100 городах по всему миру. И Bolt в свое оправдание считает, что в каждом городе длина поездки определяется по-разному. Потому и цены устанавливаются разные.

Мы в странах Балтии, в других странах постсоветского пространства прекрасно знаем о подобных конфликтах между работающим и работодателем. Известны сотни, если не тысячи фактов незаконных увольнений, низкой оплаты труда, отсутствия медицинской страховки и проч.

Вероятно, эстонские владельцы, выйдя на рынок Британии, посчитали возможным повторять такую практику и на берегах туманного Альбиона.

Так или иначе, здесь им придется считаться с иными реалиями, с настоящим законодательством, а следовательно, и с возможными проблемами для своего бизнеса. К тому же, недовольство таксистов проявляется в условиях приближающегося Brexit – выхода Британии из Евросоюза, последствия которого пока неясны ни британцам, ни эстонцам, ни гражданам других стран ЕС.