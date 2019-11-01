В Баку возможны дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет преобладать облачная погода, в течение дня ожидаются дожди, вечером местами интенсивного характера, ветер умеренный южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем - 11-14, в Баку ночью - 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в Лянкяран-Астаринской зоне временами возможны дожди, которые в отдельных местах будут интенсивными. Ночью и утром местами будет туман, ветер западный. Температура воздуха ночью - 4-9, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.