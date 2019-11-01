Джонсон не допустит нового референдума по независимости Шотландии

Борис Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.

"Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос ведущей программы, даст ли он добро на проведение подобного плебисцита. "Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу", - добавил премьер-министр.

"У нас был один референдум в 2014 году, народу Великобритании, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения", - напомнил Джонсон. "Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы - отличная вещь для гармонии", - отметил глава правительства.