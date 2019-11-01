Бабченко прокомментировал свой побег с Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он покинул Украину. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 ноября.

По словам Бабченко, он рассказал о планах уехать еще полгода назад. «Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен», — отметил он, пообещав вернуться через некоторое время на танке «Абрамс» (Abrams) американского производства.

Он также передал «спасибо» журналисту Евгению Киселеву, который и рассказал об отъезде Бабченко. «За то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек», — написал журналист.

Ранее в ноябре Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube, заявил, что Бабченко уехал с Украины «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».