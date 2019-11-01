Массовое отравление детей в Беларуси

В Белоруссии в городе Барановичи в Брестской области дети пострадали из-за отравления хлором в бассейне. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Отмечается, что 13 отравившихся детей в возрасте от 13 до 14 лет доставлены в больницу.

По данным ведомства, в ведре произошло смешение средств для обработки воды и дезинфекции, что вызвало выделение паров хлора, которые частично попали в зону, где плавали дети.

Обстоятельства инцидента выясняются. Медики заявили, что на данный момент здоровью детей ничего не угрожает.