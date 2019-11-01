Пятеро грабителей напали на уроженца Азербайджана в Москве, пишут российские СМИ.

Один из злоумышленников из травматического пистолета выстрелил два раза в мужчину 1975 г. рождения. Грабители забрали у него сумку с 5 млн руб. и скрылись затем на Audi A6.

Один из нападавших был вскоре задержан сотрудниками полиции.

Потерпевшего увезли на скорой с огнестрельным ранением.

В полиции по факту разбоя возбудили уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ.