Вооруженное ограбление азербайджанца в Москве Украли 5 миллионов
Пятеро грабителей напали на уроженца Азербайджана в Москве, пишут российские СМИ.
Один из злоумышленников из травматического пистолета выстрелил два раза в мужчину 1975 г. рождения. Грабители забрали у него сумку с 5 млн руб. и скрылись затем на Audi A6.
Один из нападавших был вскоре задержан сотрудниками полиции.
Потерпевшего увезли на скорой с огнестрельным ранением.
В полиции по факту разбоя возбудили уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ.