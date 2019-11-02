Президент Ливана надеется вернуть доверие народа

"Площадей в стране много. Нельзя, чтобы одна площадь шла против другой, а митингующие друг против друга. Новая площадь нуждается в поддержке. Коррупция бесчинствовала десятки лет и не уйдет так просто, если мы не объединим усилия... утрачены права народа и его доверие. Это большая проблема, и мы должны вернуть это доверие", - сказал Аун.

Общественность в Ливане должна сплотиться в борьбе с коррупцией, а власти обязаны вернуть утраченное доверие населения, заявил президент страны Мишель Аун, выступая перед участниками массового митинга в его поддержку в Баабде, передает РИА Новости.

Президент поблагодарил своих сторонников за поддержку. "Вы пришли сюда сказать, что вы со мной. Я хочу сказать вам, что я с вами и благодаря вам вижу весь ливанский народ", - сказал он.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. В первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки с столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты, в свою очередь, перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.

17 октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.