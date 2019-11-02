Историческое золото Азербайджана на чемпионате Европы в Израиле

В Холоне (Израиль) завершается чемпионат Европы по спортивной акробатике.

Азербайджанские спортсмены, завоевавшие в предыдущие дни серебро и две бронзы, сегодня записали в свой актив золотую награду.

Юниорская мужская пара Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов, которая ранее стала серебряным призером в многоборье и бронзовым - в финале балансового упражнения, сегодня поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

В финале динамического упражнения Мурад и Даниэль набрали 28,260 балла и опередили всех соперников – из Украины, Великобритании, России, Германии и Беларуси.

Отметим, что азербайджанские юниоры впервые в истории отечественной спортивной акробатики завоевали золото на чемпионате Европы.

Напомним, что еще одна медаль на нынешнем Евро на счету смешанного дуэта Абдулла Аль-Машайхи - Рухидиль Гурбанлы, занявшего 3-е место в финале балансового упражнения у взрослых.