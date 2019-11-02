Полковника Эльджаркиева убили из-за пыток?

Сотрудники москоской полиции объявили в розыск автомобиль "БМВ" 7-й серии с номерными знаками Х040НУ799 в связи с расстрелом на улице Академика Анохина главы центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Между тем правозащитники в связи со смертью Эльджаркиева вспоминают обстоятельства его работы на посту руководителя центра по борьбе с экстремизмом. Большинство сведений, которые приводят общественники, достаточно нелестно характеризуют погибшего.

Эльджаркиев был назначен в декабре 2017 года на пост после ареста предыдущего руководителя центра "Э" Тимура Хамхоева. Он вместе с подчиненными был осужден за неоднократное превышение служебных полномочий. Хамхоев получил 7 лет лишения свободы.

Однако, как отмечают правозащитники, с приходом Эльджаркиева ситуация не сильно изменилась. В частности, поступили жалобы на пытки со стороны сотрудников центра "Э" от двоих задержанных. По одному факту было даже возбуждено уголовное дело. Но никого из сотрудников центра "Э" не задержали. Задержанный даже вспомнил высказывание Эльджаркиева: "Единственный закон тут - мы. Нам никто не судья".