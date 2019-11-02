Джонсон извинился за медленный Brexit

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, что не смог реализовать выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября. В связи с этим он выразил самые глубокие сожаления, говорится в Twitter Sky News.

До этого сообщалось, что Европейский союз окончательно одобрил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

В своем заявлении председатель Европейского совет Дональд Туск отметил, что эта отсрочка с большой долей вероятности станет последней. Также он попрощался с "британскими друзьями" в связи со своей скорой отставкой.