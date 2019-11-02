Томаш Отоцки — польский журналист, уже несколько лет работающий в странах Балтии для радио Przeglad Baltycki (Балтийский обзор). Несколько раз по разным поводам брал у меня интервью. Пришел черед нам поменяться ролями: на сей раз в амплуа интервьюируемого был мой польский коллега. Я попросил рассказать о его впечатлениях от трех стран — Латвии, Литвы и Эстонии, сравнить их.

Мои поездки в Латвию, Литву и Эстонию не концентрируются только на встречах с поляками. Я встречаюсь с литовцами, латышами, эстонцами, представителями русского меньшинства. В августе был в Литве, где в Сейме встречался с представителем правящей партии Рамунасом Карбаускисом, персоной влиятельной, но противоречивой (мы писали недавно о его участии в скандалах, связанных с землевладениями). В Эстонии встречался с представителями 5 фракций Рийгикогу (парламента). Так же я работаю и в Риге — встречаюсь с представленными разными партиями депутатами Сейма Латвии, с политологами, журналистами, деятелями культуры. Встречался ранее с членами еврейской общины, бывал в еврейской школе, в еврейском музее. Конечно, каждая такая поездка — работа. Но я нахожу время и для отдыха. Мне доставляет удовольствие поехать на прогулку на пляж в Юрмале или в другую сторону побережья Рижского залива. В Эстонии побывал в городке Палдиски, который в советское время был закрытым (там была база подводных лодок — прим.авт.), а также на балтийском курорте Нарва-Йесуу, куда летом приезжают очень много граждан Российской Федерации. Туда очень близко ехать от Санкт-Петербурга.

Во время моих путешествий по трем странам я часто встречаюсь с земляками. Недавно имел счастье встретиться с польскими священниками, которые работают в Эстонии, в кафедральном соборе в Таллинне. Но община польская там невелика, так как Эстония в целом страна лютеранская. А если серьезно — то это атеистическое государство. Но польские общины есть в Таллинне, в Нарве. В Таллинне есть союз поляков Эстонии.

Латвийская Полония (Polonia – принятое обозначение для польских общин за пределами Польши — прим.авт.), хоть в советские времена не была запрещена, но все же в полной мере возродилась и является важной частью населения с обретением независимости.

- В течение пары лет довольно часто я езжу в Латвию, Литву, Эстонию, пытаюсь открывать в них для себя что-то новое. Очевидно, что эти страны очень важны для Польши — и геоисторически, и геополитически.

- А как вы смотрите на развитие экономики трех балтийских стран и можно ли сравнить их экономику с экономикой Польши?

- Нельзя сравнивать. Польша — это 40-миллионная страна, очень большая. Ведь если сосчитать население всех трех стран Балтии, это будет 6-7 миллионов. А главное, на что обращает внимание каждый приехавший сюда из Польши, это цены. Здесь, например, номер в отеле для поляка очень дорогая вещь. Конечно, для шведов, финнов, которые массово приезжают и таким образом позволяют отелям держать высокие цены, это нормально. Вильнюс в то же время гораздо более выгоден для поляка, цены на ночлег в гостинице здесь намного дешевле, чем в Риге и Таллинне. И обед в Вильнюсе вполовину дешевле, чем в этих двух столицах. Бросаются в глаза цены. А еще обращает на себя внимание то, что здесь в магазинах много продуктов из Польши. А в кафе часто можно видеть даже польское молоко. Есть и колбасы и копчености из моей страны, польский сахар, польские фрукты. Но они дороже, чем то же самое в Польше.

В то же время уровень жизни в Латвии на четверть ниже, чем в Польше. Здесь люди зарабатываю меньше, чем у нас, на берегах Вислы. Конечно, я сейчас имею в виду не только Ригу. Если поехать в Даугавпилс (второй по величине город Латвии, недалеко от границы с Россией и Беларусью — прим.авт.), то там разница в доходах между нашими странами еще больше. Экономика стран Балтии несравнима с нашей. В Польше мы много производим и экспортируем. Здесь мы видим слишком малые рынки. Потому производить продукцию здесь более дорого, отсюда и высокие цены.

Путешествуя по трем странам и сравнивая три столицы — Таллинн, Ригу и Вильнюс, должен сказать, что, к сожалению, Рига наиболее неухоженная среди них. Рига очень красивый город, прекрасный Старый город, роскошные дома в стиле модерн, построенные на переломе XIX-XX веков. Он был очень богатым городом перед Первой мировой и Второй мировой войнами, когда здесь еще жили балтийские немцы. И сейчас в сравнении с Таллинном Рига неухожена, очень много зданий неотреставрировано. А в Вильнюсе в последние годы очень многое изменилось в лучшую сторону. Мне Рига напоминает Варшаву 15 лет назад. Как говорится, Рига — город контрастов. Пойдешь в Старый город — очень хорошие рестораны, интересные, но, к сожалению, дорогие, очень много иностранцев, которых привлекают прекрасные старинные здания. А стоит поехать трамваем в сторону от центра, можно забыть красоты Риги. В общем, мне кажется, что людям в Латвии живется тяжелее, чем в Польше, где выше уровень жизни и ниже цены.

- Каков средний заработок в Польше? В Латвии это около 1000 евро.

- Тысяча евро это без налогов. Если пересчитать на евро… Кстати, в Польше нет и, по крайней мере, еще лет 10 не будет евро — польские политики очень скептичны на этот счет. У них нет такой смелости, как это было у латвийских политиков. Большинство поляков против единой евровалюты. Итак, если в Латвии средняя зарплата тысяча, то в Польше 1250-1300 евро примерно. При этом у нас цены в супермаркетах ниже, в кафе, ресторанах тоже.

Я был в воскресенье в Юрмале, пошел в кафе на пляже выпить пива. Там пиво стоит 4 евро. В Гданьске, на Балтике, такая кружка стоит около 2,5 евро. Конечно, в Варшаве тоже есть дорогие заведения. Однако Рига, Юрмала предназначены не для латышей, а для туристов из Швеции, Финляндии, Германии. И это печально. Для местных жителей немного точек, привлекательных по ценам. Если ты иностранец, богатый, то можешь прекрасно тут провести время пару дней. Это вызывает грусть. Но есть очень много позитивных вещей, о которых я могу сказать. Тут можно говорить о культуре, об истории Латвии, которая мне всегда была интересна.

Еще, например, если я тут встречаюсь с политиками в парламенте, то все прекрасно говорят по-английски. У нас в Польше такого нет. Здесь многие свободно говорят по-русски. Однако не все политики хотят говорить по-русски.

Бывал не только в Риге и Даугавпилсе. Ездил в Лиепаю, Вентспилс, планирую посетить в Резекне польскую школу.

- Поляки в Латвии используют возможность получить Карту поляка, и таких много...

- Около тысячи человек…

- Обладателей карты особенно много среди молодежи. Я встречал не раз в Польше молодых людей из Латвии с таким документом, которые приехали и стали студентами польских университетов.

- Да, я знаю 19-летнего выпускника польской гимназии из Даугавпилса, который поступил в университет Варшавы. Очень интеллигентный молодой человек. Я за него болею. И не только за него — за всех поляков из Латвии, которые у нас учатся. Потому что полякам из Латвии гораздо труднее, чем полякам из Литвы. Потому что разные системы польского образования в этих странах. В Литве все предметы в польских школах преподаются на польском языке. И учителя в них еще с советских времен местные. А в Латвию приезжают из Польши. И в польских школах здесь очень мало польского языка. Кстати, не так давно было еще больше молодых поляков из Латвии, ехавших на учебу к нам. Сейчас, мне кажется, их стало меньше.

Меня печалит то, что эта молодежь приезжает учиться, а потом остается в Польше. Потому, например, рижское отделение Союза поляков Латвии состоит в основном из пожилых людей. Я знаю молодых поляков, которые закончили рижскую польскую школу, но они не вовлечены в жизнь общины. Считаю, что это очень большой минус.

Ведь те пожилые люди, которые работают в Риге, Лиепае, Елгаве — фантастические, с опытом и знаниями. Через 10-15 лет их либо не будет, либо они будут не в состоянии обеспечивать полноценную деятельность латвийской Полонии. Нет наследников. Среднее поколение не кончало польских школ — их просто в советское время не было. Хотелось бы, чтобы приходила молодежь. Ситуация такова же и в Даугавпилсе, где есть большая польская школа. Год назад в Риге возникло общество «Силезия», которая дает мне надежду на, что не все потеряно. Но все равно, пока не будут вовлекаться молодые поляки, то и она не поможет. Вопрос только в том — кто должен мобилизовать поляков здесь? Похожее есть и в Польше: молодежь слишком мало вовлекается в такую деятельность. Но все же мы — огромная страна, с многомиллионным населением.

Мне бы очень хотелось, чтобы молодые поляки в Риге были более заметны. Совсем не обязательно, чтобы они вступали в Союз поляков. Это могут быть другие активности — фестиваль фильмов, польской кухни.

Я разговаривал не раз с латышами — многие не знают, что в Риге есть поляки. Они считают, что в Латвии есть только латыши и русскоговорящие — литовцы, белорусы, евреи, украинцы, эстонцы. И у меньшинств есть свои школы в Риге — есть литовская, еврейская. И часто латыши забывают о малых меньшинствах, которые живут в Латвии.

Здесь идет дискуссия о реформе образования — о переходе всех школ на латышский язык. А недавно прозвучала новая информация — о переходе на государственный язык всех детских садов. При этом говорят все время о русскоязычных или русских. Но никто не говорит, что будет с польской школой, литовской, еврейской.

- 30 лет назад рухнула Берлинская стена…

- ...а в Польше прошли демократические выборы.

- Что выиграла от этого Польша?

- Польша стала 20 лет назад членом НАТО и 15 лет в Европейском союзе. Чувствуем себя безопаснее, не зависимы ни от одной великой державы. Выше стал уровень жизни, появились новые возможности — путешествий на Запад, молодежь учится за границей.

Такие же самые возможности появились в Латвии и в других странах Балтии после развала Советского Союза. Может быть, в Польше лучше живется людям материально. В общем, изменения за эти тридцать лет позитивны.

Однако не все люди пользуются плодами роста экономики. Есть большая разница между жизнью в Варшаве и в провинции. Наличие программы 500+ говорит о том, как много еще проблем в Польше. Именно те, кто получает блага с помощью этой программы, голосовали за партию «Право и Справедливость». Это означает, что предыдущее правительство что-то упустило. А сейчас село мощно развивается и города - Вроцлав, Краков, Гданьск, даже Лодзь, которая была в запустении на протяжении многих лет. Но развитие все же неравномерно. Если поехать в глубинку, то можно заметить не только то, что люди мало зарабатывают или просто безработные.

Есть проблема местного транспорта — в провинции для многих недоступен железнодорожный транспорт, автобусы. Похоже, и в Латвии очень трудно добраться до маленьких населенных пунктов. В Польше недавно вышла книжка, как у нас демонтировались железные дороги. И трудной ситуацией воспользовались политики: если провинция голосовала за «ПиС», то крупные города за их конкурентов, оппозиционную «Гражданскую коалицию». То, что провинция была вне внимания правящих в течение 30 лет, — ошибка политических классов.

Есть проблема и с доступом к интернету. Это раньше Паутина была продуктом класса люкс, а теперь это обычная услуга.

В Польше большая проблема со службой здоровья, она недофинансирована. Не хватает врачей, они уезжают за границу. А молодые врачи, пришедшие после института, получают очень низкие зарплаты.

Есть проблема с людьми с ограниченными возможностями — они не получают денег от государства. У нас проблема с психологической и психиатрической опекой.

В нашей прессе писали, что в Польше очень мало психологов и психиатров.

Люди, которые страдают депрессией или другими видами психологического расстройства, не могут рассчитывать на помощь государства.

Но если подвести итог 30-летия независимости, то надо сказать, что достигнуто довольно много, есть гигантский шаг вперед. Города становятся красивее, Варшава в том числе, где многое обновлено на деньги из Евросоюза.

Не надо забывать, что Польша очень много получает от ЕС, а поляки, хоть и скептичны к Европе, все же являются евроэнтузиастами. В отличие от британцев они абсолютно против выхода из Евросоюза, считают вхождение в ЕС гигантским успехом. Это однозначно позитивно — получили огромные деньги, получили поддержку.

Страшно представить, что бы было, если бы Польша не вошла в состав Евросоюза!.. И мне кажется, что в Латвии — то же самое, хотя многие недооценивают членство в ЕС. Несмотря на многие проблемы, это все же был положительный шаг.