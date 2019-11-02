Акция оппозиции в Минске

Белорусская оппозиция в это воскресенье проводит в Минске традиционную акцию по случаю Дня памяти предков "Дзяды", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Акция организована Консервативно-христианской партией - БНФ и санкционирована белорусскими властями.

Участники акции собрались на площадке возле часового завода "Луч", после чего колонной проследовали в урочище Куропаты - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где пройдет траурный митинг.

По оценкам организаторов, в акции принимают участие несколько сотен человек.

Милиция сопровождает колонну людей с самого начала акции.

"Дзяды" ежегодно отмечаются в Белоруссии 2 ноября.

Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, считается местом захоронения жертв сталинских репрессий. По различным оценкам, здесь захоронено от 30 до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

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