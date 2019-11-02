Акция оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция в это воскресенье проводит в Минске традиционную акцию по случаю Дня памяти предков "Дзяды", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Акция организована Консервативно-христианской партией - БНФ и санкционирована белорусскими властями.
Участники акции собрались на площадке возле часового завода "Луч", после чего колонной проследовали в урочище Куропаты - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где пройдет траурный митинг.
По оценкам организаторов, в акции принимают участие несколько сотен человек.
Милиция сопровождает колонну людей с самого начала акции.
"Дзяды" ежегодно отмечаются в Белоруссии 2 ноября.
Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, считается местом захоронения жертв сталинских репрессий. По различным оценкам, здесь захоронено от 30 до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.