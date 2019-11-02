Миллиардеры готовятся спешно покинуть Британию

Миллиардеры из Великобритании готовятся к бегству из страны. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что на такой шаг британцы пойдут в том случае, если премьер-министром страны станет Джереми Корбин, поскольку они опасаются, что потеряют свои средства из-за введения новых налогов.

В издании также сообщается, что британские юристы столкнулись с наплывом звонков от клиентов с миллионным и миллиардным достатком, которые консультировались по вопросу переезда и перевода своих средств за границу.