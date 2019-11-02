Ливан снова охватили протесты

Несколько тысяч человек принимают участие в мирной антиправительственной демонстрации на площадях Павших и Рияд ас-Солх в центре Бейрута, передает РИА Новости.

После отставки премьер-министра Саада Харири 29 октября в центре Бейрута несколько дней наблюдалась тишина. В воскресенье активисты через соцсети призвали граждан вновь выйти на улицы в Бейруте и во всех крупных городах страны.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки и столкновения между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. В течение 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.