Экс-депутат Муса Мусаев: «Чиновники захватили и университетские кафедры»
Бывший депутат, член политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» Муса Мусаев раскритиковал ряд высокопоставленных чиновников за то, что они захватили кафедры в вузах.
«Все прекрасно знают, что эти чиновники не могут даже дверь своей кафедры найти и никогда не были в аудитории. Тогда возникает вопрос, зачем нужно оккупировать эти кафедры? О каких реформах в образовании можно в этом случае говорить? Я считаю, что эта проблема должна быть решена. Пришло время освободить наши учебные заведения от капризов чиновников», - сказал он в интервью местным СМИ.