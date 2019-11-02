Племянник Кадырова извинился за пытки людей

Бывший мэр города Грозный Ислам Кадыров извинился после публикации видеозаписи, на которой он применял к жителям электрошокер. Соответствующее заявление троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова сделал в разговоре с журналистом ЧГТРК «Грозный» Чингизом Ахмадовым, передает ТАСС.

«Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват», — сказал Кадыров, добавив, что готов понести наказание.

По словам экс-главы города, его действия были вызваны не злым умыслом или корыстными целями, а желанием помочь людям, которые стали жертвами аферистов.

Ислам Кадыров также объяснил свое «неадекватное и неподобающее поведение» последствиями ДТП. «Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно», — заявил он.