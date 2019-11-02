Гибель ингушского полковника отпраздновали салютом

После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, там живут члены клана Белхароевых, «кровных врагов» Эльджаркиева. В 2018 году правнука известного религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева застрелили. В январе на Эльджаркиева было совершено покушение.

Один из местных жителей в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что не слышал о салюте.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября.