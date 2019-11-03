Открытие Абхазской железной дороги – нож в спину Азербайджана актуальный комментарий

Айдын Керимов, отдел политики

Абхазская железная дорога все еще заблокирована на границе с Грузией. Более всего страдает от этого экономика Армении, изолированной и со стороны  Азербайджана, и со стороны Турции.

абхазская железная дорога

Весь грузопоток из Армении в Россию и в обратном направлении уже более двадцати лет идет только через весьма проблематичный из-за тяжелых погодных условий Верхний Ларс, что в несколько раз уменьшает его объем. И несмотря на все усилия Еревана и время от времени Москвы Грузия ни на какие уговоры не поддается: Абхазский путь с Южного Кавказа в РФ остается закрытым.

Тем не менее с периодичностью в два-три месяца попытки договориться с Тбилиси то Еревана, то Москвы возобновляются. Бывший советник президента России, а ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в этом ключе недавно заявил: «Знаю, что РЖД постоянно в этом направлении работает… Здесь нужно больше дипломатических усилий, прежде всего со стороны Армении. У России с Грузией есть большие политические разногласия, и мы надеемся на активную дипломатическую миссию со стороны Армении. Конечно, проблема лежит в плоскости отношений России и Грузии, но когда две стороны не в состоянии решить проблему, необходимо активное содействие третьей стороны, у которой нет проблем ни с одной, ни с другой».

Сергей Глазьев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также утверждает, что «ведутся определённые обсуждения, связанные с возможностью повышения эффективности Южно-Кавказской железной дороги».  

За такой обтекаемой формой армянский глава хочет скрыть острую необходимость своей страны в восстановлении грузоперевозок по Абхазской железной дороге.

И понятно, это ведь наиболее короткий и в финансовом плане самый дешевый путь для связи Армении с внешним миром, в частности с Россией. Но поскольку Абхазская дорога не функционирует, приходится использовать другие пути, в том числе морские: через грузинский порт Поти и иранский Бендер-Аббас в сочетании с железнодорожными и автомобильными коммуникациями Грузия - Армения и Иран - Армения. Что во много раз дороже и длительнее.

Для изменения ситуации Ереван уже долгие годы пытается задействовать проект строительства железной дороги Иран – Армения с привлечением к его реализации Тегерана. Однако пока ни малейшего продвижения в осуществлении амбициозных армянских планов не наблюдается. В основном из-за финансовых проблем: по разным оценкам, этот проект стоит от 3 до 3,5 миллиарда американских долларов.

И самое главное, ни сам проект, ни огромные затраты на него совершенно не устраивают Россию, которой фактически принадлежит армянская железная дорога. Строительство магистрали Армения - Иран не представляет для Москвы какого-либо коммерческого интереса. Для нее важно восстановить Абхазскую железную дорогу, что бы значительно укрепило позиции сепаратистской власти в Сухуми.

Нереальность проекта железнодорожной магистрали Армения - ИРИ признает и армянский эксперт по международной политике Манвел Гумашян: «Основная проблема, конечно, это рентабельность этого проекта. И поэтому все специалисты в один голос твердят о том, что без реализации железнодорожной связи через Грузию и Абхазию говорить о железной дороге в южном направлении, в Иран, бесполезно».

Однако эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко не сомневается, что Еревану придется еще очень долго ждать, прежде чем он получит добро от Тбилиси на открытие Абхазской дороги.

Алексей Фененко

«Во-первых, с какой стати Грузия будет соглашаться на реализацию этого проекта? – сказал А.Фененко haqqin.az. - Отношения Москвы и Тбилиси за последние годы резко ухудшились. В этой связи отношения с Азербайджаном и Турцией Грузии портить абсолютно невыгодно. Более того, кто будет финансировать эту дорогу? Поэтому вопросов больше чем ответов. А Глазьев  - это простой чиновник международной организации, даже уже не советник президента. Он может говорить все что хочет.

Ереван все время рассчитывает на каких-то мифических инвесторов из Евросоюза, которые якобы мечтают получить доступ к Армении. Ереван наивно полагает, что Запад будет за свой счет строить дороги через Грузию ради доступа к армянскому рынку. Зачем это на самом деле нужно Евросоюзу, непонятно. Евросоюзу явно не до Армении, но, тем не менее, такие надежды у многих армян сохраняются».

А в полнейшей незаинтересованности Грузии в Абхазской дороге haqqin.az заверил грузинский политолог Сосо Цинцадзе.

Сосо Цинцадзе

«Задействование железнодорожного участка в Абхазии ничего не дает Грузии с точки зрения экономической пользы. Нашими основными торговыми партнерами являются Турция, Азербайджан, Украина и Евросоюз. Турция и Азербайджан развивают железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. У Украины отношения с Россией сами знаете какие… Что же касается Евросоюза, то он предпочитает морские пути торговли со странами региона. Так что эта дорога не имеет никакого смысла», - считает политолог.

Грузинский сайт «Грузия-онлайн» и вовсе конкретно заявил, что если Тбилиси не хочет потерять такого партнера, как Азербайджан, пусть даже и не заикается на эту тему.

«Давайте скажем прямо, что ресурсов у Азербайджана гораздо больше, чем у Армении, и база Гюмри играет громадную роль в пользу Армении. Как только будет открыта дорога для усиления этой базы, даю стопроцентную гарантию, что мы потеряем Азербайджан как стратегического партнера. Азербайджан сочтет это за удар ножом в спину», - пишет издание.

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