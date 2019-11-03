Айдын Керимов, отдел политики 3 ноября 2019, 22:13

Абхазская железная дорога все еще заблокирована на границе с Грузией. Более всего страдает от этого экономика Армении, изолированной и со стороны Азербайджана, и со стороны Турции.

Весь грузопоток из Армении в Россию и в обратном направлении уже более двадцати лет идет только через весьма проблематичный из-за тяжелых погодных условий Верхний Ларс, что в несколько раз уменьшает его объем. И несмотря на все усилия Еревана и время от времени Москвы Грузия ни на какие уговоры не поддается: Абхазский путь с Южного Кавказа в РФ остается закрытым. Тем не менее с периодичностью в два-три месяца попытки договориться с Тбилиси то Еревана, то Москвы возобновляются. Бывший советник президента России, а ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в этом ключе недавно заявил: «Знаю, что РЖД постоянно в этом направлении работает… Здесь нужно больше дипломатических усилий, прежде всего со стороны Армении. У России с Грузией есть большие политические разногласия, и мы надеемся на активную дипломатическую миссию со стороны Армении. Конечно, проблема лежит в плоскости отношений России и Грузии, но когда две стороны не в состоянии решить проблему, необходимо активное содействие третьей стороны, у которой нет проблем ни с одной, ни с другой».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также утверждает, что «ведутся определённые обсуждения, связанные с возможностью повышения эффективности Южно-Кавказской железной дороги». За такой обтекаемой формой армянский глава хочет скрыть острую необходимость своей страны в восстановлении грузоперевозок по Абхазской железной дороге. И понятно, это ведь наиболее короткий и в финансовом плане самый дешевый путь для связи Армении с внешним миром, в частности с Россией. Но поскольку Абхазская дорога не функционирует, приходится использовать другие пути, в том числе морские: через грузинский порт Поти и иранский Бендер-Аббас в сочетании с железнодорожными и автомобильными коммуникациями Грузия - Армения и Иран - Армения. Что во много раз дороже и длительнее. Для изменения ситуации Ереван уже долгие годы пытается задействовать проект строительства железной дороги Иран – Армения с привлечением к его реализации Тегерана. Однако пока ни малейшего продвижения в осуществлении амбициозных армянских планов не наблюдается. В основном из-за финансовых проблем: по разным оценкам, этот проект стоит от 3 до 3,5 миллиарда американских долларов. И самое главное, ни сам проект, ни огромные затраты на него совершенно не устраивают Россию, которой фактически принадлежит армянская железная дорога. Строительство магистрали Армения - Иран не представляет для Москвы какого-либо коммерческого интереса. Для нее важно восстановить Абхазскую железную дорогу, что бы значительно укрепило позиции сепаратистской власти в Сухуми. Нереальность проекта железнодорожной магистрали Армения - ИРИ признает и армянский эксперт по международной политике Манвел Гумашян: «Основная проблема, конечно, это рентабельность этого проекта. И поэтому все специалисты в один голос твердят о том, что без реализации железнодорожной связи через Грузию и Абхазию говорить о железной дороге в южном направлении, в Иран, бесполезно». Однако эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко не сомневается, что Еревану придется еще очень долго ждать, прежде чем он получит добро от Тбилиси на открытие Абхазской дороги.

«Во-первых, с какой стати Грузия будет соглашаться на реализацию этого проекта? – сказал А.Фененко haqqin.az. - Отношения Москвы и Тбилиси за последние годы резко ухудшились. В этой связи отношения с Азербайджаном и Турцией Грузии портить абсолютно невыгодно. Более того, кто будет финансировать эту дорогу? Поэтому вопросов больше чем ответов. А Глазьев - это простой чиновник международной организации, даже уже не советник президента. Он может говорить все что хочет. Ереван все время рассчитывает на каких-то мифических инвесторов из Евросоюза, которые якобы мечтают получить доступ к Армении. Ереван наивно полагает, что Запад будет за свой счет строить дороги через Грузию ради доступа к армянскому рынку. Зачем это на самом деле нужно Евросоюзу, непонятно. Евросоюзу явно не до Армении, но, тем не менее, такие надежды у многих армян сохраняются». А в полнейшей незаинтересованности Грузии в Абхазской дороге haqqin.az заверил грузинский политолог Сосо Цинцадзе.