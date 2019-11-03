Хабиб намекнул на скорое завершение карьеры

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры, передает РИА «Новости».

«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю, так лучше», — написал спортсмен в Instagram.

В последнем поединке, прошедшем в сентябре 2019 года, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил чемпионский титул в легком весе. По контракту у россиянина осталось два боя в UFC.