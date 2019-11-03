Азербайджанские шахматистки о победе над Арменией и завоевании медали на Евро ФОТО
Женская сборная Азербайджана по шахматам, победившая в последнем туре чемпионата Европы в Батуми Армению (2,5:1,5) и завоевавшая бронзу, вернулась в Баку.
В аэропорту была организована торжественная встреча команды. Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов считает, что наши шахматистки проявили настойчивость и мастерство.
«Блестящая победа в последнем туре над Арменией сыграла решающую роль в завоевании бронзовых наград, - говорит Фаик Гасанов. – Могли взять и серебро, были близки к этому, но не получилось. Мы очень довольны выступлением нашей женской команды. Она в прямом смысле этого слова написала новую страницу в истории азербайджанских шахмат».
«Это очень важный результат в моей карьере, - считает Гюнай Мамедзаде, в матче с Арменией одержавшая победу на первой доске. – Все наши шахматистки сыграли важную роль в этом успехе. Нужно отметить и поддержку Федерации, и заслуги тренеров.
В последнем туре в матче против Армении у нас у каждой было свое задание. Готовились до поздней ночи. После того, как я одержала победу, на других досках нашим шахматисткам обязательно нужно было не проиграть, что мы и сделали. Эта победа гарантировала нам 3-е место».
«В Азербайджане успехов на крупных соревнованиях обычно ждут от мужской команды, - говорит Тюркян Мамедъярова, которая на прошедшем чемпионате была запасной и сыграла пять партий. – Отныне же верить будут не только в мужчин, но и в женщин. Мы всегда стараемся бороться за высокие места. Результаты, которые мы демонстрировали в последние годы, показывали, что мы близки к медалям. Останавливались в шаге от наград, но на этот раз смогли завоевать бронзу».
«Благодарю всех за поддержку, - подхватывает четвертая доска сборной Азербайджана Гюльнар Мамедова. – Нелегко говорить о нашем успехе. В командных соревнованиях важно быть единым целом. Мы смогли объединиться и в каждом матче показать свой максимум. Эта бронза – начало будущих успехов».
Помогавшая нашей команде в Батуми опытная шахматистка Зейнаб Мамедъярова отметила важность поддержки женских шахматам. По ее словам, для успешного выступления на Всемирной шахматной Олимпиаде-2020 должен быть составлен план подготовки.
Напомним, что в первый и единственный раз женская сборная Азербайджана выигрывала бронзу на командном чемпионате Европы в далеком 1992 году. Тогда наша команда состояла из двух шахматисток – Фирузы Велиханлы и Илахи Кадымовой.
Спустя 27 лет азербайджанские шахматистки вновь поднялись на пьедестал почета…