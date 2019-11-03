Женская сборная Азербайджана по шахматам, победившая в последнем туре чемпионата Европы в Батуми Армению (2,5:1,5) и завоевавшая бронзу, вернулась в Баку.

В аэропорту была организована торжественная встреча команды. Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов считает, что наши шахматистки проявили настойчивость и мастерство.

«Блестящая победа в последнем туре над Арменией сыграла решающую роль в завоевании бронзовых наград, - говорит Фаик Гасанов. – Могли взять и серебро, были близки к этому, но не получилось. Мы очень довольны выступлением нашей женской команды. Она в прямом смысле этого слова написала новую страницу в истории азербайджанских шахмат».

«Это очень важный результат в моей карьере, - считает Гюнай Мамедзаде, в матче с Арменией одержавшая победу на первой доске. – Все наши шахматистки сыграли важную роль в этом успехе. Нужно отметить и поддержку Федерации, и заслуги тренеров.

В последнем туре в матче против Армении у нас у каждой было свое задание. Готовились до поздней ночи. После того, как я одержала победу, на других досках нашим шахматисткам обязательно нужно было не проиграть, что мы и сделали. Эта победа гарантировала нам 3-е место».