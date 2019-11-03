В Сирии обстреляли американских военных

Колонна военнослужащих США попала под обстрел в Сирии. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

По его словам, информацию об инциденте российской стороне передали представители американского командования.

Обстрел велся с территории, подконтрольной боевикам из Сирийской свободной армии (ССА). Обошлось без жертв. Всего за прошедшие сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.