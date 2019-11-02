Мужчина открыл стрельбу из автомата в баре в Дзержинске

В Дзержинске местный житель открыл стрельбу из автомата в баре, чтобы отомстить за обиду, нанесенную его брату, передает РИА «Новости»

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Инцидент произошел поздно вечером 2 ноября. О происшествии сообщил оператор частной охранной организации. Полиция задержала мужчину с автоматом недалеко от места стрельбы.

Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель Дзержинска. Он рассказал, что деактивированный автомат принадлежит его брату. Они возвращались из леса, брат зашел в бар за алкоголем, где у него произошел конфликт с другими посетителями.