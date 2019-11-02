Песков предрек развал газовой системы Украины

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» прокомментировал спор России и Украины по газу.

По его словам, за счет «альтернативных маршрутов» у России будет гарантированный путь поставок в Европу в обход Украины. Как отметил Песков, в ходе переговоров с Украиной и Еврокомиссией все упирается в то, «нужно ли транзитировать газ через Украину». «Если не будет транзита, то ГТС (газотранспортная система) Украины просто развалится», — пояснил он.

«Что будет дальше, сложно сказать», — признался Песков. По его словам, если Украине неинтересны дальнейшие переговоры, то сложно говорить о каких-то договоренностях. При этом пресс-секретарь президента России напомнил о «вакханалии в международном арбитраже» и «абсурдных требованиях» Киева.

«Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» на сумму порядка $12 млрд. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, речь идет о контракте на поставки газа.