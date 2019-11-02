Пашинян впервые заговорил о прогрессе на переговорах по Карабаху премьер не исключил проведения референдума в Армении
"Могу констатировать, что в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, как бы это ни казалось странным, есть довольно интересная динамика. Я оптимист и думаю, что эта динамика продолжится. Динамика будет развиваться", - заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в воскресенье во время своего прямого эфира на своей странице в Facebook.
Н.Пашинян констатировал снижение напряженности на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. «И этот спад произошел в контексте известных обсуждений в Душанбе", - сказал премьер.
Вместе с этим премьер-министр признал, что «сегодня армянская сторона несет потери».
Пашинян вновь повторил свой предыдущий тезис относительно карабахского урегулирования: "Я говорил, что любое решение карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана".
По его словам, основная его задача – за столом переговоров найти решение, приемлемое для армянского народа. Если этот вариант будет найден, то он будет представлен народу и вынесен на всеобщее обсуждение. Премьер убежден, что решение должно быть принято в общенациональном формате, и если будет необходимо, можно провести референдум.
Армянский премьер-министр заявил, что его политические противники пугают армянское общество высокой вероятностью возобновления боевых действий. «Людей стали пугать войной. Конкретно с этой целью принимаются бюджеты, ведется пропаганда и так далее", - отметил Пашинян.
Отвечая на подобные слухи, глава правительства отметил, что ситуация, которая сложились в армяно-азербайджанских отношениях, всегда содержала в себе угрозы.