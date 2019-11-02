"Могу констатировать, что в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, как бы это ни казалось странным, есть довольно интересная динамика. Я оптимист и думаю, что эта динамика продолжится. Динамика будет развиваться", - заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в воскресенье во время своего прямого эфира на своей странице в Facebook.

Н.Пашинян констатировал снижение напряженности на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. «И этот спад произошел в контексте известных обсуждений в Душанбе", - сказал премьер.

Вместе с этим премьер-министр признал, что «сегодня армянская сторона несет потери».

Пашинян вновь повторил свой предыдущий тезис относительно карабахского урегулирования: "Я говорил, что любое решение карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана".