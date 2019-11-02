Огтай Гюльалыев в коме

Правозащитник Огтай Гюльалыев находится в коме второй степени.Об этом журналистам сказал врач-нейрохирург Адиль Гейбулла.

«Недавно я связался с заведующим отделением реанимации больницы, где находится Огтай Гюльалыев. Его состояние остается стабильным. Со дня, когда его взяли на операцию и по сей день, он находится в коме второй степени. Ухудшений в его состоянии нет. Продолжается интенсивное лечение», - сказал он.

Адиль Гейбулла добавил, что самой тяжелой формой является кома четвертой степени.

«Для того, чтобы прояснить информацию, которая распространяется рядом СМИ, завтра я попытаюсь получить снимок томографии Огтая Гюльалыева из Клинического медицинского центра №1, куда его доставили сразу после наезда. Я детально изучу всю динамику его травм и планирую детально объяснить их», - сказал он.