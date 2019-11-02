Предлагается позвонить по указанному телефону, забронировать себе место и «бесплатное масло». На обороте листовки излагается история некоей Ольги, которая благодаря этому маслу излечилась от... рака. Об этом сообщила программа канала TV3.

Как известно, человеку свойственно верить в чудеса. Особенно если речь идет о здоровье, о желании излечиться от болезни. В Риге и небольшом городе в нескольких десятках километров от столицы Латвии жители не так давно стали в своих почтовых ящиках находить красочно отпечатанные листовки на двух языках — латышском и русском. Под заголовком «Великий день проявления Божьей силы» людей призывают 10 ноября прийти и получить «в дар освященный елей из Иерусалима».

Журналист созвонился с организацией «Центр помощи», которая затеяла такое предприятие. На вопрос, кем доказано такое исцеление, проводились ли научные исследования свойств масла, на другом конце провода ответили отрицательно. Не является ли это шарлатанством, спросил корреспондент. Ему уверенно ответили — нет, мол, все что угодно можно назвать шарлатанством. А по поводу цены приобретения елея из Иерусалима сотрудник центра охотно поведал, что желающий получить может пожертвовать какую-то сумму.

Кстати, в православных храмах Латвии, да и в других постсоветских странах за свечи, просфоры, поминание усопших, венчание, крещение и другие требы существует вполне конкретная такса. Хотя официально считается, что человек делает пожертвование.

Руководитель латвийского общества «Древо жизни» по поддержке онкологических больных Гунита Берке говорит, что освященное масло не может излечить рак и что неэтично манипулировать сознанием попавших в тяжелое состояние людей.

По ее мнению, это тщательно отлаженный бизнес, рассчитанный на доверчивость людей, которым всегда в тяжелой ситуации свойственно верить в чудо. И потому человек идет к знахарям, лекарям, к другим особам, которые обещают спасти. От рака чудо спасти не может, рак надо лечить. В больнице, а не на дому у знахаря. И случаев настоящего излечения не так мало.

После обращения телевидения в центр защиты прав потребителей по поводу истории с маслом оттуда поступил ответ: «Из доступной пока информации нельзя установить, ведется ли коммерческая практика, так как в буклете написано, что (услуга) предоставляется бесплатно. В данном случае надо обращаться к специалистам медицинской отрасли, есть ли доказательства того, что масло помогает выздороветь».

Журналист попросил распространителя масла поведать о составе «чудесного масла». Тот уверенно ответил: дело не в составе, а в вере.

А госпожа Гунита Берке из «Древа жизни» призывает онкологических больных не полагаться на чудеса знахарей, за которыми часто стоят мошенники, которые филигранным образом выжимают деньги из людей попавших в несчастье, готовых ради жизни довериться любому, кто обещает чудо.

Вера в чудеса, в потусторонние силы вспыхивает обычно на переломе эпох, как это было в начале ХХ века, то же происходило после распада Советского Союза. В условиях неопределенности, груза внезапно возникших социальных проблем, неустроенности, безработицы появлялись гадальные салоны, расцветало пышным цветом знахарство, процветали «потомственные лекари».

В последние 15 лет тенденция веры в «чудесное исцеление», в предсказание будущего, избавление от бытовых или семейных проблем почти сошла на нет. Хотя все же иногда снова возникают предложения избавить от порчи, сглаза и тому подобных проблем.

Вымогательство под видом знахарства или колдовства все же иногда заканчиваются разоблачением, а для некоторых «колдуний» и реальным тюремным сроком. Об одной такой «колдунье», севшей в тюрьму, мы рассказывали не так давно. Но вот распространители «священного елея» в Латвии пока что ведут себя хитрее: по принципу нищих в электричках — подайте кто сколько сможет...