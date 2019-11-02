Уходящий вскоре с поста председателя Совета Европы польский экс-премьер Дональд Туск будет получать рекордно большую пенсию. По подсчетам организации общественного страхования Польши , он будет получать ежемесячно более 33 тысяч евро! Эта сумма сложится из денег, которые положены ему за работу в Евросоюзе, а вторая часть рассчитана за стаж работы на разных должностях в Польше.

Последний день работы Д.Туска на высоком европосту 30 ноября. По возвращении в Польшу он не намеревается уйти в тень политической жизни. Дональда Туска прочат одним из кандидатов на предстоящих выборах президента страны от партии «Гражданская платформа».

Однако в партии не все согласны с его кандидатурой. Пока рано говорить о расколе, но уже есть те, кто предлагает провести внутри этой политической силы своего рода праймериз, когда за право бороться в решающей схватке за пост главы государства с политическими соперниками вначале будут кандидаты самой «Платформы».

Спокойную пенсионную жизнь ему не обещают и другие реалии. Вот уже несколько лет идет расследование крупнейшей аферы с финансовой «пирамидой», в результате которой сотни тысяч людей в Польше лишились своих денежных вложений.

С аферой связан сын Дональда Туска, который, пользуясь именем отца, проводил, по мнению следственной комиссии, незаконные действия. Ему принадлежала частная авиакомпания, которая, по замыслу аферистов, должна была вытеснить с рынка национального авиаперевозчика LOT.

Предполагается, что косвенно эти действия мог лоббировать сам Дональд Туск. Именно из-за таких подозрений, уже будучи на высоком посту в ЕС, он несколько раз вынужден был летать из Брюсселя в Варшаву для дачи показаний в качестве свидетеля по громкому делу.

Выборы президента Польши намечены на следующий год. По опросам, проводимым здесь, пока что все выглядит так, что будущий пенсионер станет «сбитым летчиком». Его авторитет и имидж сильно пострадали, и в глазах польского избирателя его выдвижение даст козырь главному сопернику — нынешнему президенту Анджею Дуде из правящей партии «Право и Справедливость». Вполне возможно, что после выборов главы государства правящие в Польше консерваторы продлят свое безоговорочное доминирование во внутренней и внешней политике еще на несколько лет.

Основания для этого есть, и немалые. Противостояние между партиями «Право и Справедливость» и «Гражданской платформой» давно идет по всем фронтам. «Платформа» недавно разгромно проиграла выборы в Сейм. Заочно противостояние между действующим президентом и бывшим премьером происходит с большей или меньшей регулярностью. Анджей Дуда не раз критиковал Дональда Туска и еще год назад высказывался о том, что у Дональда Туска «нет уважения к Польше», и, мол, неизвестно, чьи интересы он отстаивает в Евросоюзе, но только не своей страны.

Политики, работающие в институциях ЕС, как правило, защищают интересы своих стран. Именно эту позицию продвигает нынешний президент Польши, подчеркивая при каждом удобном случае, что он не допустит того, чтобы Европа развивалась по принципу континента «двух скоростей», когда в лидерах были бы страны так называемой «старой Европы», а вслед за ними шли бы те, кто вступил в Евросоюз 15 лет назад. То есть государства Центральной и Восточной Европы. Это сильный аргумент в позиции А.Дуды в преддверии грядущей президентской гонки. И Дональду Туску, «сбитому летчику» и без пяти минут пенсионеру, если он решит баллотироваться, придется в конкуренции с оппонентом весьма нелегко.