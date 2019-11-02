Пираты похитили норвежских моряков

Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, похитив 9 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что нападение произошло в субботу утром у берегов города Бенина, пока судно стояло на якоре. Пираты похитили 9 человек.

Оставшиеся члены экипажа рассказали о случившемся местным властям. Позже судно прибыло в порт города Котону.

Уточняется, что аварийно-спасательная служба норвежской компании следит за происходящим и поддерживает связь с властями и родственниками похищенных.