В США опровергли обстрел своих военных в Сирии

В Пентагоне прокомментировали информацию России об обстреле колонны армии США в районе населенного пункта Тель-Тамер на северо-востоке Сирии. По словам представителя Центрального командования (CENTCOM), патруль лишь стал свидетелем артиллерийского обстрела 3 ноября, пишет "Росбалт".

В командовании отметили, что никто из американских военных не был задет и не пострадал. Отмечается, что несколько снарядов приземлились в километре или более от дороги, по которой продвигался патруль.

При этом военный напомнил о первоочередном внимании к вопросам безопасности и сохранении неотъемлемого права на самооборону.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что протурецкие отряды сирийской оппозиции обстреляли на севере Сирии колонну армии США, которая двигалась в сторону Ирака.