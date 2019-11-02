Старые iPhone отключат от интернета

Компания Apple предупредила своих клиентов, что с понедельника, 4 ноября, владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Об этом сообщает CNN.

Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить важное обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования.