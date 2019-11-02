3 ноября 2019 года в 04:50 на служебной территории пограничной заставы вблизи села Билясувар Билясуварского района погранзаставы «Гёйтепе» Государственной пограничной службы, наряд обнаружил, что неизвестный пытается нарушить государственную границу, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно информации, пограничная застава была поднята по команде «К оружию!», служебная территория была полностью перекрыта. Нарушитель, не остановившись после предупредительного огня в воздух, пытался бежать в направлении территории Ирана.

Пограничники были вынуждены открыть огонь по нарушителю, вследствие чего тот скончался от полученного ранения. Во время осмотра в сумке нарушителя границы было обнаружено 12 кг 340 г наркотиков, пистолет Pietro Beretta, один магазин, восемь патронов.

Также в качестве подозреваемых были задержаны житель Билясувара Гасанов Эльгюн Гасанхан оглу (1991 г.р.) и житель Мингячевира Насирзаде Орхан Мухаммед оглу (1995 г.р.), которые в автомобиле «Нива» (99-FC-999) планировали встретить нарушителя.

Было установлено, что нарушитель границы – житель Джалилабадского района Амиров Турал Алиашраф оглу (1994 г.р.). 31 октября он через ГПП «Билясувар» перешел на территорию Ирана.

В настоящее время сотрудники ГПС и Военной прокуратуры Лянкяранского района ведут расследование по факту.