Глава McDonald's из-за женщины лишился работы
Корпорация McDonald's сменила главу. Стив Истербрук лишился должностей президента и гендиректора, сообщила компания.
Его место занял Крис Кемпдзински, передает РИА Новости.
В сообщении McDonald's говорится, что Истербрук, по мнению руководства корпорации, «нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво, вступив недавно по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Истербрук признал, что совершил «ошибку». По его словам, он «согласен с мнением совета директоров в том, что настала пора двигаться вперед».