Глава McDonald's из-за женщины лишился работы

Его место занял Крис Кемпдзински, передает РИА Новости.

В сообщении McDonald's говорится, что Истербрук, по мнению руководства корпорации, «нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво, вступив недавно по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Истербрук признал, что совершил «ошибку». По его словам, он «согласен с мнением совета директоров в том, что настала пора двигаться вперед».