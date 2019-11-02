1 ноября 2019 года в Сигулде состоялся Конгрес судей Латвии. Президент Латвии Эгилс Левитс приветствовал участников и дал рекомендации судьям.

Следует отметить, что Европейская комиссия по эффективности правосудия - Совета Европы (CEPEJ) в 2017–2019 годах провел соответствующие европейским стандартам масштабные реформы с привлечением экспертов с целью улучшить судебную систему в Латвии, создать электронные услуги в этой области, усилить веру граждан в суды, обеспечить прозрачность судов для улучшения деловой среды, а также проведения реформ в области медиации и юридической помощи.

Учитывая положительные результаты этих реформ, глава государства принял руководителя Европейской комиссии по эффективности правосудия - Совета Европы (CEPEJ) Рамина Гурбанова и поблагодарил его за проделанную работу.