Согласно информации, протестующие сняли со здания иранский флаг и заменили его на иракский. Правоохранители открыли огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни и поджигавших припаркованные возле здания дипучреждения автомобили.

Участники акций протестов в Ираке напали на консульство Ирана в Кербеле, сообщает Aljazeera.

Беспорядки продолжаются и в других городах. В Багдаде закрыты правительственные и учебные заведения. Не работает главный нефтеналивной порт страны в Умм Касре – через него также осуществляется импорт продовольствия. Против блокировавших его манифестантов были применены боевые пули.

Премьер-министр Адель Абдул Махди выступил с обращением к демонстрантам. Он заявил, что они достигли своей цели – манифестации потрясли политическую систему Ирака, и призвал прекратить манифестации.

"Угроза нефтяным интересам страны, перекрытие ведущих в порты дорого причинил иракской экономике ущерб в миллиарды долларов", - заявил он, добавив, что действия манифестантов приведут к росту цен на продовольствие, подстегнув инфляцию.