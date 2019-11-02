Икрам Нур, автор haqqin.az 10:44

Министр обороны Турции Хулуси Акар исключил возможность приобретения российских Су-35. После приема у президента Эрдогана один из журналистов задал генералу вопрос о возможности приобретения российских самолетов как альтернативы турецкого участия в программе F-35. Реакция Акара была резкой и не допускающей двоякого толкования: «Утверждения о том, что Турция приобретёт Су-35 - ложные». После чего он заявил, что Анкара останется партнером по разработке F-35.

С учетом позиции Москвы - «если хочешь стратегического партнерства, то покупаешь наше оружие» - заявление одного из наиболее влиятельных на сегодня представителей турецкого руководства являются плохой новостью для тех, кто грезил об альянсе «Россия-Турция» как инструменте формирования нового, без Америки, порядка в регионе. И нынешнее сотрудничество двух государств в Сирии этого не изменит - поскольку чем дольше Анкара и Москва будут соседями по «сирийской трясине», тем больше поводов для конфликтов и недовольства друг другом у них будет появляться. Субботний теракт курдского подполья в Тель Абьяде, жертвами которого стали 13 погибших и 20 раненых, а также уничтожение силами SDF бронемашины турецкой армии близ Таль Тамра в мухафазе Аль-Хасака, говорит только об одном - курдские силы на севере и востоке Сирии избрали тактику партизанской борьбы. Тем более что и в регионе, и за океаном предостаточно тех, кто регулярно готов плескать маслица в этот костер, попутно организуя провокации для обострения российско-турецких отношений.

Впрочем, и без провокаций демонстрируемые официальной пропагандой объятия Москвы и Анкары всегда выглядели достаточно ненатурально и натянуто. Союзниками в отдельных ситуациях Россия и Турция быть могут, порой - просто обязаны. Долговременными стратегическими партнерами - очень-очень вряд ли. Просто потому, что вопреки всем «зигзагам» и «закидонам» Вашингтона - членство Турции в НАТО для местных политических элит является непереходящим знаменем и ценностью. В чем с ними полностью согласна и большая часть турецкого общества - с оговорками, конечно, но именно что бОльшая. Не могу в этой связи не процитировать одного из своих любимых турецких журналистов, Йылмаза Оздиля, справедливо считающегося одним из самых читаемых авторов турецких СМИ. Он - кемалист, ярый критик Эрдогана, но настроения общества диагностирует великолепно и формулирует филигранно. В своей недавней статье в Sözcü он пишет, в частности: «Кто-нибудь хранит под подушкой рубли?... в турецком обществе все больше и больше людей решают отправиться рожать за границу, особенно – в США. А хочет ли кто-нибудь, на всякий случай, родить ребенка в Москве и вырастить его там, чтобы претендовать на российское гражданство? За последние пять лет с целью получения вида на жительство турки купили больше недвижимости в Лондоне, чем в родном Измире – за последний год. Желающих ради получения вида на жительство купить дом в Испании, Мальте, Португалии и Греции – целая очередь. А есть ли кто-нибудь, кто собирается купить жилье в Москве ради вида на жительство? К чему я это... Испортились отношения с США. Мы сблизились с Россией. Не вышло с американскими системами ПВО Patriot - возьмем российские С-400. Не получается с F-35 – ну, ничего, приобретем у России Су-57. Неужели кто-то думает, что по прихоти одного человека так просто можно сменить блок? И то, что человек в Белом доме – плохой, делает ли это человека в Кремле хорошим?»