Турецкие военные уничтожили особо опасного террориста фото; видео
В ходе проведенной Национальной разведывательной организацией и Вооруженными силами Турции на севере Ирака в регионе Метина операции нейтрализован полевой командир террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) Муслих Ике, который входил в «красный список» особо опасных преступников турецкого МВД, говорится в заявлении минобороны Турции, сообщает NTV.
Согласно информации, Ике - организатор нападений на турецкие воинские части, а также планировал теракты на территории Турции.
«ВС Турции активно продолжают антитеррористические операции на севере Ирака в рамках операции Pençe, - говорится в сообщении министерство обороны Турции.