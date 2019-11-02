В Баку трансплантировали почки больным, у которых не было доноров

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Единственным способом лечения хронической почечной недостаточности является трансплантация почки. После трансплантации почки больные избавляются от многих проблем, таких, как создаваемое почечной недостаточностью высокое давление, прием лекарств от давления и связанных с этим последствий. У больных с почечной недостаточностью встречается и другая серьезная проблема - анемия, малокровие. При гемодиализе у таких больных дополнительно возникает риск заражения гепатитом. Представьте себе, таким больным необходимо три раза в неделю проходить 6-8 часов гемодиализа. Решением всех этих проблем является трансплантация почки. В настоящее время во всем мире ведущие медицинские учреждения отдают предпочтение операциям по трансплантации органов без начала использования гемодиализа.

Для проведения операции по трансплантации почки самым важным компонентом является наличие донора для больного. В соответствии с подходящей группой крови доноры подготавливаются к операции, после чего и проводится операция по трансплантации почки. Однако есть такая группа больных, для которых не находится или нет донора в соответствии с их группой крови. В таком случае для подобных пациентов невозможна операция по трансплантации органов. В настоящее время в Центральном таможенном госпитале успешно проводятся операции по перекрестной трансплантации почки больным, для которых не нашли доноров. Хирург-трансплантолог Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Казими отметил: “При проведении операций по трансплантации печени и почек мы действуем как единая профессиональная команда. В достижении успешных результатов большую роль играют ассистенты ведущего хирурга, медсестры, медперсонал, реанимационная служба и оснащенность операционных Центрального таможенного госпиталя. Каждую неделю в этом госпитале проводится по несколько операций по пересадке трансплантация почек и печени. Альтернативным способом решения проблемы отсутствия донора является операция по перекрестной трансплантации почки. Операция по перекрестной трансплантации почки для несоответствующих групп крови происходит благодаря замене доноров между парами доноров. Так, из-за несоответствия группе крови пациента «свой» донор заменяется на донора противоположного больного и тем самым проводится операция по перекрестной трансплантации почки. Поступившему на днях к нам пациенту в Центральном таможенном госпитале была сделана именно такая операция по перекрестной трансплантации почки.