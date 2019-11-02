Мэром Кишинева избрали кандидата от пророссийской партии
В Молдове кандидат от пророссийской Партии социалистов Ион Чебан одержал победу на выборах мэра в Кишиневе, прошедших в воскресенье. Разрыв с конкурентом Андреем Нэстасе, лидером проевропейской правой партии DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда"), входящей в избирательный блок ACUM ("Сейчас"), составил более 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты второго тура выборов, передает Дойче велле.
Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК, Ион Чебан заручился поддержкой 52,54 процента избирателей, а Нэстасе получил 47,46 процента голосов. В выборах мэра столицы Молдовы приняли участие 37,38% избирателей.
Выступая перед журналистами, Ион Чебан заявил, что готов сотрудничать со своим бывшим оппонентом и пообещал отдать блоку ACUM две из четырех должностей вице-мэра. Однако Нэстасе отказался поздравить своего конкурента с победой и сказал, что "результаты выборов вызывают большие вопросы". Он не исключил, что попробует оспорить результаты голосования.