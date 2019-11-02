Ещё одна кадровая реформа: Аднан Ахмедзаде назначен заместителем вице-президента SOCAR

Как сообщает Report, А.Ахмедзаде назначен заместителем вице-президента по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова.

Напомним, что А.Ахмедзаде родился в 1978 году в Баку.

В 2006-2007 гг. он занимал должность заместителя начальника отдела транспорта и экспедиции Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2007–2008 гг. - начальника отдела управления коммерческими рисками в торговых операциях и отдела логистики, в 2008–2010 гг. - начальника Департамента экспортных операций, с 2010 года - начальника Управления маркетинга и экономических операций.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в 2015 году А.Ахмедзаде был награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане.