Ереван в один голос: «Русские хотят создать нам проблемы»

14:20

Сегодня делегация депутатов Госдумы России совершит визит в Ереван. Этот визит мог бы не привлечь особого внимания, если бы не гневные заявления, последовавшие из Еревана. Так, политолог Рубен Меграбян написал на своей странице в Facebook о том, что в состав российской делегации, которая пробудет в Армении 4-5 ноября, вошла избранная от «аннексированного Крыма» депутат Наталья Поклонская.

«Это точно проблема, которую хотят создать нам русские, преследуя цель маргинализировать и «испортить» Армению на международной арене», - написал политолог, отметив в записи и тем самым обратив на проблему внимание ряда деятелей. Среди них, в частности, спикер парламента Арарат Мирзоян, пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Давоян, депутаты Арман Бабаджанян, Эдмон Марукян и Андраник Кочарян. По мнению главы Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца, этот шаг направлен не только на очередное подтверждение господства Кремля над Арменией, но также, что еще опаснее, на политическую изоляцию Армении, со всеми вытекающими из этого тяжкими последствиями.