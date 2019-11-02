Соперница Трампа обвинила его в захвате сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп преследует цель захватить принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения. Об этом заявила член палаты представителей США от второго округа Гавайев Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, в эфире телеканала Fox News.

Трамп изменил планы, подчеркнула Габбард. Если раньше он выступал за возвращение американских солдат из Сирии на родину, то теперь хочет оставить их там. По словам Габбард, это делается не для борьбы с боевиками, а для охраны месторождений, которые принадлежат не США, а сирийскому народу.

«Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую не надо было и начинать и которую нужно прекратить немедленно», — цитирует ее Федеральное агентство новостей.