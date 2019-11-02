«Железный волк» на границе с Россией

В учениях примут участие около 4 тысяч военнослужащих, в частности, из Великобритании, Германии, Польши, США и Эстонии. В сообщении говорится, что основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возврат литовской техники к местам постоянной дислокации запланирован на 18-22 ноября, пишет «Лента.ру».

«Учения будут проходить на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде, где будут присутствовать около 1000 военно-технических подразделений», — передает литовское силовое ведомство.

Военнослужащие будут проходить обучение в проведении наступательных и оборонительных операций.