Анкара об интересе Турции к российским истребителям
Турция изучает предложение России по поставкам российских истребителей, сказал руководитель Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
"У нас имеется предложение российской стороны, и мы это предложение оцениваем. Его необходимо оценить с финансовой, технической и стратегической точек зрения. Сейчас не идет речи о том, чтобы дать ответ на предложение. Необходимо провести широкий анализ", - сказал Демир в эфире турецкого телеканала NTV.