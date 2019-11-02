Анкара об интересе Турции к российским истребителям

Турция изучает предложение России по поставкам российских истребителей, сказал руководитель Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

"У нас имеется предложение российской стороны, и мы это предложение оцениваем. Его необходимо оценить с финансовой, технической и стратегической точек зрения. Сейчас не идет речи о том, чтобы дать ответ на предложение. Необходимо провести широкий анализ", - сказал Демир в эфире турецкого телеканала NTV.

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